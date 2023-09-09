CAS лишил российскую тяжелоатлетку Каширину титулов чемпионки мира и Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной.

Россиянка лишена трёх титулов чемпионки мира и трёх золотых медалей чемпионатов Европы, завоёванных в период с 2013 по 2017 год. Она также потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные в 2014-м.

31 августа стало известно, что Каширина дисквалифицирована на восемь лет за допинг. С зачётом отбытого срока временного отстранения она дисквалифицирована до 9 января 2030 года.

Ранее сообщалось, что чемпионка России в толкании ядра Евгения Соловьёва дисквалифицирована за допинг.