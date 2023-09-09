Нагорных: уход Изидора не означает, что «Локомотив» станет слабее

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что уход нападающего Вильсона Изидора в «Зенит» не сделает железнодорожников слабее.

«Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее. В «Локомотиве» собраны сильные, мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб. Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи», — цитирует Нагорных Sport24.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

23-летний форвард будет выступать в санкт-петербургском клубе под десятым номером.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о переходе Изидора в «Зенит».