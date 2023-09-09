Смородская: Изидор хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно где
- РИА Новости
«У Изидора сорвался трансфер во Францию. Что ему делать было? Видно, не хочет играть за «Локомотив». Слава богу тогда, что согласился перейти в «Зенит». Он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно на каких местах», — цитирует Смородскую «Чемпионат».
В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
23-летний форвард будет выступать в санкт-петербургском клубе под десятым номером.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего сборной Гаити Францди Пьерро.