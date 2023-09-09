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Смородская: Изидор хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно где

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о переходе форварда Вильсона Изидора в «Зенит» на правах аренды до конца сезона-2023/24.
Смородская: Изидор хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно где
  • РИА Новости

«У Изидора сорвался трансфер во Францию. Что ему делать было? Видно, не хочет играть за «Локомотив». Слава богу тогда, что согласился перейти в «Зенит». Он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно на каких местах», — цитирует Смородскую «Чемпионат». 

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

23-летний форвард будет выступать в санкт-петербургском клубе под десятым номером.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего сборной Гаити Францди Пьерро.

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