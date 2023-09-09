Карпов: «Локомотив» хочет купить форварда сборной Гаити Пьерро

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего сборной Гаити Францди Пьерро.

«Железнодорожники» готовы заплатить за игрока около €3—4 млн с учётом бонусов, сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что футболист был предложен на заседании совета директоров гендиром Владимиром Леонченко.

Летом 2023 года «Сочи» предлагали подписать 26-летнего спортсмена за €1,5 млн, но клуб отказался.

У форварда сборной Гаити действующий контракт с «Маккаби Хайфа» до 30 июня 2025 года. В сезоне-2023/24 гаитянец провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отличился одной результативной передачей.

Ранее нападающий Вильсон Изидор официально перешёл из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды до конца сезона-2023/24.