Карпов: «Локомотив» хочет купить форварда сборной Гаити Пьерро
- РИА Новости
«Железнодорожники» готовы заплатить за игрока около €3—4 млн с учётом бонусов, сообщает журналист Иван Карпов.
Отмечается, что футболист был предложен на заседании совета директоров гендиром Владимиром Леонченко.
Летом 2023 года «Сочи» предлагали подписать 26-летнего спортсмена за €1,5 млн, но клуб отказался.
У форварда сборной Гаити действующий контракт с «Маккаби Хайфа» до 30 июня 2025 года. В сезоне-2023/24 гаитянец провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отличился одной результативной передачей.
Ранее нападающий Вильсон Изидор официально перешёл из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды до конца сезона-2023/24.