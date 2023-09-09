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Поварницын заявил, что отсутствие тренера по стрельбе на самоподготовке связано с финансовыми проблемами

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Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, чего именно ему не хватает на самоподготовке.
Поварницын заявил, что отсутствие тренера по стрельбе на самоподготовке связано с финансовыми проблемами
  • РИА Новости

«Специалиста, который мог бы помочь со стрелковой частью. Сейчас в Сочи мы приехали со сборной Тюмени, соответственно, нам подсказывают тренеры из этого региона. Иногда ведь бывает важно, чтобы тебе банально после рубежа показали, куда ты стрельнул. Соотносишь это со своими ощущениями и уже по ходу делаешь анализ.

Когда работаешь без тренера, ориентироваться приходится исключительно на свои чувства, а они не всегда точны: где-то ветерок дунул, а ты не заметил. Где-то чуть выстрел ушёл — и картинка смазывается.

Почему не можем нанять тренера? Сейчас мы и без того тратим на подготовку слишком много средств. Не только выделяемых регионами, за что им большое спасибо, но и своих в том числе. Личных спонсоров у нас пока нет, и я на самом деле очень благодарен Александру Логинову, который своими силами вытягивает очень многие составляющие наших тренировок», — отметил биатлонист в интервью RT.

Ранее Александр Поварницын рассказал о решении уйти на самоподготовку.

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