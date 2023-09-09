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Янчук: Медведев превзошёл себя, не ожидал его победы

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о выходе теннисиста Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата США — 2023.
Янчук: Медведев превзошёл себя, не ожидал его победы
  • Gettyimages.ru

«Он превзошёл себя. Я не ожидал его победы, думал, что более молодой и быстрый испанец навяжет темп, но этого не случилось. Думаю, это одна из лучших его побед во всей карьере», — цитирует Янчука ТАСС.

В полуфинале Медведев победил испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

В финале сыграют российский теннисист и серб Новак Джокович.

Ранее Медведев признался, что посматривал в сторону звёздных гостей в полуфинале US Open.

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