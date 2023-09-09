Янчук: Медведев превзошёл себя, не ожидал его победы
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«Он превзошёл себя. Я не ожидал его победы, думал, что более молодой и быстрый испанец навяжет темп, но этого не случилось. Думаю, это одна из лучших его побед во всей карьере», — цитирует Янчука ТАСС.
В полуфинале Медведев победил испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.
В финале сыграют российский теннисист и серб Новак Джокович.
Ранее Медведев признался, что посматривал в сторону звёздных гостей в полуфинале US Open.