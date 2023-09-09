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Холанд о «Золотом мяче»: верю в себя, шансы есть

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил свои шансы на получение награды «Золотой мяч».
Холанд о «Золотом мяче»: верю в себя, шансы есть
  • Gettyimages.ru

«Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу ещё значительно прибавить, я ещё молод. Но я думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году», — цитирует Холанда L'Équipe.

Goal предоставил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года. 

Лидером списка является нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, выигравший в составе сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре. На второй позиции расположился Холанд. Команда в прошедшем сезоне завоевала четыре трофея, победив в Лиге чемпионов, АПЛ, Кубке Англии и Суперкубке УЕФА.

Третий — нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Ранее бывший полузащитник «Челси» Крэйг Берли сказал, что Холанд должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.

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