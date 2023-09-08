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Берли: Холанд должен получить «Золотой мяч», но журналисты проголосуют за Месси

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Бывший полузащитник «Челси» Крэйг Берли сказал, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.
Берли: Холанд должен получить «Золотой мяч», но журналисты проголосуют за Месси
  • AP

«Холанд? Более 50 голов, титул Премьер-лиги, Кубок Англии и Лига чемпионов. Я знаю, что многие люди не могут перестать поддерживать Месси, но посмотрите на полную картину. За Месси будет голосовать много ручных журналистов. Общая картина заключается в том, что Холанд добился всего за короткий период времени», — приводит слова Берли Manchester Evening News.

Goal предоставил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года. 

Лидером списка является нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, выигравший в составе сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре.

На второй позиции расположился Холанд. Команда в прошедшем сезоне завоевала четыре трофея, победив в Лиге чемпионов, АПЛ, Кубке Англии и Суперкубке УЕФА.

Третий — нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Ранее Месси признался, что устал после матча сборной Аргентины с Эквадором.

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