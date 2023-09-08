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Месси о первой победе сборной Аргентины в квалификации ЧМ-2026: это была очень тяжёлая игра

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о первой победе национальной команды в квалификации ЧМ-2026 над Эквадором.

«Мы знаем, что нас ждут сложные игры в квалификации. Это была очень тяжёлая игра. Недавно мы стали чемпионами мира, но мы должны продолжать бороться и готовиться к следующему ЧМ. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, — ещё больше», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Матч прошёл в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспучио Либерти» и завершился со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Лионель Месси.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.

Ранее Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче сборной Аргентины.

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