Узнать больше

Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче сборной Аргентины

Короткая ссылка
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был заменён в отборочном матче к ЧМ-2026 с Эквадором.

Матч прошёл в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспучио Либерти» и завершился со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Лионель Месси.

На 89-й минуте встречи форвард покинул поле, его заменил Эксекиэль Паласиос.

Таким образом, Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче сборной Аргентины. Тогда форвард был заменён на Рики Альвареса на 63-й минуте матча с Нигерией.

Ранее украинский защитник «Интер Майами» заявил, что Месси очень скромный в раздевалке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить