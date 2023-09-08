Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче сборной Аргентины
Матч прошёл в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспучио Либерти» и завершился со счётом 1:0.
Единственный мяч забил нападающий Лионель Месси.
На 89-й минуте встречи форвард покинул поле, его заменил Эксекиэль Паласиос.
Таким образом, Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче сборной Аргентины. Тогда форвард был заменён на Рики Альвареса на 63-й минуте матча с Нигерией.
Ранее украинский защитник «Интер Майами» заявил, что Месси очень скромный в раздевалке.