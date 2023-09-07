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Украинский защитник «Интер Майами» заявил, что Месси очень скромный в раздевалке

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Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов рассказал о поведении звёздных игроков команды в раздевалке.

«В раздевалке все простые: и Альба, и Бускетс, и Лео. Очень скромные. Думаю, что благодаря воспитанию они такие великие. Бекхэм очень коммуникабельный и современный. Постоянно заходит в раздевалку и даёт наставления», — сказал он на YouTube-канале ВЗБІРНА.

В нынешнем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 11 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах. Контракт нападающего с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Месси бросили бутылку после матча МЛС с «Лос-Анджелесом».

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