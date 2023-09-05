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В Месси бросили бутылку после матча МЛС с «Лос-Анджелесом»

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В нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси бросили бутылку после матча Профессиональной футбольной лиги (МЛС) с «Лос-Анджелесом».

Как сообщает Daily Mail, 36-летний аргентинец покидал поле в сопровождении телохранителя, и в этот момент с трибуны в него бросили бутылку с водой.

По информации источника, бутылка не попала в нападающего, так как он пригнулся, увидев это.

В прошедшей встрече Месси отметился двумя результативными передачами.

В нынешнем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в десяти матчах за «Интер Майами» во всех турнирах. Контракт нападающего с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Леонардо Ди Каприо посетил матч МЛС «Интер Майами» — «Лос-Анджелес».

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