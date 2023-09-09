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Чинквини: от Алексея Миранчука не стоит ждать хорошего сезона в «Аталанте»

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Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился ожиданиями от выступления полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в сезоне-2023/24.
Чинквини: от Алексея Миранчука не стоит ждать хорошего сезона в «Аталанте»
  • Gettyimages.ru

«Ему будет очень сложно попасть в состав «Аталанты». Очевидно, что там от него не стоит ждать хорошего сезона. Он был очень хорош в прошлом году в «Торино», и я не знаю, почему он выбрал другой вариант», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Россиянин был заявлен в чемпионате Италии под номером 59. Он и другие футболисты, не получившие вызов в сборную, возобновили тренировочный процесс 5 сентября.

Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Миранчук будет включён в заявку «Аталанты» на Лигу Европы.

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