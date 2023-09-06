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TuttoAtalanta: Миранчук будет включён в заявку «Аталанты» на Лигу Европы

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появится в заявке команды на Лигу Европы сезона-2023/24.
TuttoAtalanta: Миранчук будет включён в заявку «Аталанты» на Лигу Европы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил TuttoAtalanta.

Игрок был заявлен в чемпионате Италии под номером 59. Он и другие футболисты, не получившие вызов в сборную, возобновили тренировочный процесс 5 сентября.

Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. 

Ранее сообщалось, что в «Аталанте» опровергли информацию об интересе к Миранчуку со стороны турецких клубов.

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