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Сalciomercato: «Рома» интересуется Пруцевым

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Полузащитник «Црвены звезды» Егор Пруцев, находящийся в аренде в «Целе», входит в сферу интересов «Ромы».
Сalciomercato: «Рома» интересуется Пруцевым
  • Gettyimages.ru

По информации Сalciomercato, скауты итальянской команды наблюдали за игроком в матче Лиги конференций УЕФА с «Маккаби». Пруцев отметился результативной передачей.

В конце мая 20-летний футболист получил сербское гражданство. На его счету два матча за молодёжную сборную России. Контракт Пруцева с ФК «Црвена звезда» действует до лета 2026 года.

Ранее отец Пруцева заявил, что к игроку обращались российские клубы, но он хочет играть в Европе.

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