РФС уведомил клубы РПЛ о невозможности переноса матчей Кубка России на вечернее время

Российский футбольный союз (РФС) уведомил клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) о невозможности переноса матчей Кубка России на вечернее время.

«Расписание матчей группового этапа составлено исходя из необходимости завершить матчи национальных клубных соревнований не позднее чем за 15 минут до начала матчей европейских клубных соревнований», — говорится в письме, которое приводит «РБ Спорт».

Отмечается, что проблема дневных слотов станет менее актуальной начиная с 6-го тура в связи с переходом на зимнее время в Европе.

Накануне клубы РПЛ направили РФС письмо, в котором просили перенести начало матчей Кубка России на вечернее время.

Ранее бюро исполкома РФС утвердило обмен кругами между «Сочи» и «Спартаком» в РПЛ.