РФС уведомил клубы РПЛ о невозможности переноса матчей Кубка России на вечернее время
- РИА Новости
«Расписание матчей группового этапа составлено исходя из необходимости завершить матчи национальных клубных соревнований не позднее чем за 15 минут до начала матчей европейских клубных соревнований», — говорится в письме, которое приводит «РБ Спорт».
Отмечается, что проблема дневных слотов станет менее актуальной начиная с 6-го тура в связи с переходом на зимнее время в Европе.
Накануне клубы РПЛ направили РФС письмо, в котором просили перенести начало матчей Кубка России на вечернее время.
Ранее бюро исполкома РФС утвердило обмен кругами между «Сочи» и «Спартаком» в РПЛ.