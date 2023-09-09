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РФС уведомил клубы РПЛ о невозможности переноса матчей Кубка России на вечернее время

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Российский футбольный союз (РФС) уведомил клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) о невозможности переноса матчей Кубка России на вечернее время.
РФС уведомил клубы РПЛ о невозможности переноса матчей Кубка России на вечернее время
  • РИА Новости

«Расписание матчей группового этапа составлено исходя из необходимости завершить матчи национальных клубных соревнований не позднее чем за 15 минут до начала матчей европейских клубных соревнований», — говорится в письме, которое приводит «РБ Спорт».

Отмечается, что проблема дневных слотов станет менее актуальной начиная с 6-го тура в связи с переходом на зимнее время в Европе.

Накануне клубы РПЛ направили РФС письмо, в котором просили перенести начало матчей Кубка России на вечернее время.

Ранее бюро исполкома РФС утвердило обмен кругами между «Сочи» и «Спартаком» в РПЛ.

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