Бюро исполкома РФС утвердило обмен кругами между «Сочи» и «Спартаком»
- РИА Новости
Как сообщается на сайте РФС, матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве.
Такое решение принято в связи с неудовлетворительным состоянием газона на стадионе «Фишт» в Сочи.
После семи туров РПЛ «Спартак» набрал десять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Сочи» с шестью баллами располагается на 12-й строчке.
Ранее РФС объявил о проведении матча памяти легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя.