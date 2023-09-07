Бюро исполкома РФС утвердило обмен кругами между «Сочи» и «Спартаком»

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) согласовало обмен кругами между «Сочи» и московским «Спартаком».

Как сообщается на сайте РФС, матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве.

Такое решение принято в связи с неудовлетворительным состоянием газона на стадионе «Фишт» в Сочи.

После семи туров РПЛ «Спартак» набрал десять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Сочи» с шестью баллами располагается на 12-й строчке.

Ранее РФС объявил о проведении матча памяти легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя.