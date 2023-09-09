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Кейн: в «Баварии» есть ощущение, что ты обязан выигрывать каждый матч

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн сравнил атмосферу в немецком клубе и «Тоттенхэме».
Кейн: в «Баварии» есть ощущение, что ты обязан выигрывать каждый матч
  • Gettyimages.ru

«В «Баварии» совершенно другое давление относительно «Тоттенхэма». Естественно, мы с командой хотели что-нибудь выиграть, но пара поражений не считалась катастрофой. В «Баварии» же есть ощущение, что ты обязан выигрывать каждый матч.

Первые две игры мы выиграли со счётом 4:0 и 3:1 — и то не все были довольны», — приводит слова Кейна The Guardian.

Напомним, что игрок стал футболистом мюнхенской команды в летнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 Кейн сыграл четыре матча за «Баварию», забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кейн назвал разницу между мюнхенским клубом и «Тоттенхэмом».

 

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