Кейн: в «Баварии» есть ощущение, что ты обязан выигрывать каждый матч

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн сравнил атмосферу в немецком клубе и «Тоттенхэме».

«В «Баварии» совершенно другое давление относительно «Тоттенхэма». Естественно, мы с командой хотели что-нибудь выиграть, но пара поражений не считалась катастрофой. В «Баварии» же есть ощущение, что ты обязан выигрывать каждый матч.

Первые две игры мы выиграли со счётом 4:0 и 3:1 — и то не все были довольны», — приводит слова Кейна The Guardian.

Напомним, что игрок стал футболистом мюнхенской команды в летнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 Кейн сыграл четыре матча за «Баварию», забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кейн назвал разницу между мюнхенским клубом и «Тоттенхэмом».