Смольский: с чистой стрельбой я и Латыпов были бы в топ-6 в спринте на Кубке мира
- РИА Новости
«Потревожиться пришлось после второго огневого рубежа. Возможно, где-то не справился с напряжением. Я видел, что выстрелы были немного левее, так что чуть-чуть во время стрельбы выносил правее.
С чистой стрельбой на Кубке мира мы будем в топ-6 в спринте без проблем. И я, и Латыпов», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».
Смольский выиграл гонку, допустив четыре промаха. Вторым стал Эдуард Латыпов. Замкнул тройку призёров Антон Бабиков.
Ранее сообщалось, что Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи.