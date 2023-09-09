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Смольский: с чистой стрельбой я и Латыпов были бы в топ-6 в спринте на Кубке мира

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Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи.
Смольский: с чистой стрельбой я и Латыпов были бы в топ-6 в спринте на Кубке мира
  • РИА Новости

«Потревожиться пришлось после второго огневого рубежа. Возможно, где-то не справился с напряжением. Я видел, что выстрелы были немного левее, так что чуть-чуть во время стрельбы выносил правее.

С чистой стрельбой на Кубке мира мы будем в топ-6 в спринте без проблем. И я, и Латыпов», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Смольский выиграл гонку, допустив четыре промаха. Вторым стал Эдуард Латыпов. Замкнул тройку призёров Антон Бабиков.

Ранее сообщалось, что Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи.

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