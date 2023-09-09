Эменике: Карпина очень уважаю, большой мужик

Бывший нападающий «Спартака» Эменике заявил, что уважает тренера Валерия Карпина.

«У меня был период, когда не забивал шесть-семь матчей. Но Карпин никогда не сдавался и верил в меня. Общался со мной, поддерживал. Так что я Карпина очень уважаю. Большой мужик.

Вообще не могу вспомнить неприятных моментов с Карпиным», — приводит слова Эменике «Чемпионат».

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. Всего за команду он сыграл 49 матчей, забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

Ранее Карпин заявил, что Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей сборной России.