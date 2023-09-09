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Эменике: Карпина очень уважаю, большой мужик

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Бывший нападающий «Спартака» Эменике заявил, что уважает тренера Валерия Карпина.
Эменике: Карпина очень уважаю, большой мужик
  • РИА Новости

«У меня был период, когда не забивал шесть-семь матчей. Но Карпин никогда не сдавался и верил в меня. Общался со мной, поддерживал. Так что я Карпина очень уважаю. Большой мужик.

Вообще не могу вспомнить неприятных моментов с Карпиным», — приводит слова Эменике «Чемпионат».

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. Всего за команду он сыграл 49 матчей, забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

Ранее Карпин заявил, что Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей сборной России.

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