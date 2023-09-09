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В Буркина-Фасо обсуждают идею проведения товарищеского матча со сборной России

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Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре высказался о возможном товарищеском матче со сборной России.
В Буркина-Фасо обсуждают идею проведения товарищеского матча со сборной России
  • РИА Новости

«Ведём ли мы переговоры с РФС о проведении товарищеского матча в октябре? Генеральный секретарь нашей федерации обсуждает и разбирает данный вопрос», — приводит слова Траоре Sport24.

7 сентября Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц.

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее сообщалось, что в РФС надеются, что сборная России проведёт товарищеские матчи в октябре.

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