В Буркина-Фасо обсуждают идею проведения товарищеского матча со сборной России
- РИА Новости
«Ведём ли мы переговоры с РФС о проведении товарищеского матча в октябре? Генеральный секретарь нашей федерации обсуждает и разбирает данный вопрос», — приводит слова Траоре Sport24.
7 сентября Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц.
Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.
Ранее сообщалось, что в РФС надеются, что сборная России проведёт товарищеские матчи в октябре.