Узнать больше

Представитель Миранчука опроверг информацию об интересе со стороны турецких клубов

Короткая ссылка
Валерио Джуффрида, представитель полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал информацию, что к игроку проявляют интерес турецкие клубы.
Представитель Миранчука опроверг информацию об интересе со стороны турецких клубов
  • Gettyimages.ru

Валерио Джуффрида, представитель полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал информацию, что к игроку проявляют интерес турецкие клубы.

«Нет. Ничего не знаю об этом», — приводит слова Джуффрида Sport24.

Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. 

Ранее Джуффрида заявил, что «Аталанта» не хочет продавать Миранчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить