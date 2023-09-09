Представитель Миранчука опроверг информацию об интересе со стороны турецких клубов
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Валерио Джуффрида, представитель полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал информацию, что к игроку проявляют интерес турецкие клубы.
«Нет. Ничего не знаю об этом», — приводит слова Джуффрида Sport24.
Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее Джуффрида заявил, что «Аталанта» не хочет продавать Миранчука.