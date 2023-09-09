Представитель Миранчука опроверг информацию об интересе со стороны турецких клубов

Валерио Джуффрида, представитель полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал информацию, что к игроку проявляют интерес турецкие клубы.

Валерио Джуффрида, представитель полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал информацию, что к игроку проявляют интерес турецкие клубы.

«Нет. Ничего не знаю об этом», — приводит слова Джуффрида Sport24.

Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее Джуффрида заявил, что «Аталанта» не хочет продавать Миранчука.