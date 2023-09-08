Представитель Миранчука: в «Аталанте» Алексея не хотят никому продавать
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«Будущее Миранчука вполне понятно — он в «Аталанте», которая стремится за кубками. Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для «Аталанты» это важный игрок, которого они не хотят никому продавать», — приводит слова Джуффриды Sport24.
Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Миранчук будет включён в заявку «Аталанты» на Лигу Европы.