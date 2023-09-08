Представитель Миранчука: в «Аталанте» Алексея не хотят никому продавать

Валерио Джуффрида, представитель полузащитника Алексея Миранчука, высказался о будущем футболиста.

«Будущее Миранчука вполне понятно — он в «Аталанте», которая стремится за кубками. Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для «Аталанты» это важный игрок, которого они не хотят никому продавать», — приводит слова Джуффриды Sport24.

Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Миранчук будет включён в заявку «Аталанты» на Лигу Европы.