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Представитель Миранчука: в «Аталанте» Алексея не хотят никому продавать

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Валерио Джуффрида, представитель полузащитника Алексея Миранчука, высказался о будущем футболиста.
Представитель Миранчука: в «Аталанте» Алексея не хотят никому продавать
  • AFP
  • © Filippo MONTEFORTE

«Будущее Миранчука вполне понятно — он в «Аталанте», которая стремится за кубками. Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для «Аталанты» это важный игрок, которого они не хотят никому продавать», — приводит слова Джуффриды Sport24.

Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Миранчук будет включён в заявку «Аталанты» на Лигу Европы.

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