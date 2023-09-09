Агент Сулейманова назвал переход футболиста в «Арис» удачным шагом вперёд

Алан Агузаров, агент полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, назвал удачей переход игрока в греческий «Арис».

«Вариант с «Арисом» был изначально очень интересным. Сильный чемпионат, заинтересованность тренера, задачи клуба — это основные составляющие. Считаю переход удачным шагом вперёд», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Сулейманов перешёл в «Арис» на правах аренды.

Футболист принадлежит «Краснодару». В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за израильский «Маккаби Хайфа». Шапи в 35 матчах забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Антальяспор», «Коньяспор» и «Фатих Карагюмрюк» отказались подписывать Сулейманова.