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Бывшая жена Бивола назвала его абьюзером

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Бывшая жена боксёра Дмитрия Бивола Екатерина назвала его абьюзером.
Бывшая жена Бивола назвала его абьюзером
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Мужчинам нужна такая женщина, которая будет делать, как он хочет, — говорят они. Я вот лучше буду одна, клянусь, чем с ещё одним таким абьюзером. Который просто чай сам себе не мог сделать.

Я, которая училась за нас, делала ему курсовые — порой за двоих. Я, которая одна воспитывала детей.

Я была такой вещью. «Поехала в Америку — и радуйся вообще. Радуйся, что на Mercedes ездишь. Всё, собрали вещи, обратно в Россию. Я так решил, мне так нужно», — написала Екатерина в соцсетях.

Последнюю схватку чемпион WBA Бивол провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее Бивол сообщил, что готов сменить весовую категорию ради боя с Чарло.

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