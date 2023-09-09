Бывшая жена Бивола назвала его абьюзером

Бывшая жена боксёра Дмитрия Бивола Екатерина назвала его абьюзером.

«Мужчинам нужна такая женщина, которая будет делать, как он хочет, — говорят они. Я вот лучше буду одна, клянусь, чем с ещё одним таким абьюзером. Который просто чай сам себе не мог сделать.

Я, которая училась за нас, делала ему курсовые — порой за двоих. Я, которая одна воспитывала детей.

Я была такой вещью. «Поехала в Америку — и радуйся вообще. Радуйся, что на Mercedes ездишь. Всё, собрали вещи, обратно в Россию. Я так решил, мне так нужно», — написала Екатерина в соцсетях.

Последнюю схватку чемпион WBA Бивол провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее Бивол сообщил, что готов сменить весовую категорию ради боя с Чарло.