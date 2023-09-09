Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не планирует завершать карьеру.

«Знаю, сколько работаю, сколько сил трачу для того, чтобы находиться в этом положении. Я знаю, что этого заслуживаю.

Физически подготовлен и силён. Возраст — это просто число. И я даже не хочу думать о завершении карьеры, пока нахожусь в топе», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Джокович за свою карьеру выиграл 23 турнира Большого шлема. Он стал рекордсменом по количеству титулов ТБШ в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Джокович назвал Медведева самым стабильным теннисистом на US Open.