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Джокович назвал Медведева самым стабильным теннисистом на US Open

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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финала US Open с россиянином Даниилом Медведевым.
Джокович назвал Медведева самым стабильным теннисистом на US Open
  • AP
  • © Kelly Barnes

«Я ожидаю, что финал будет самым сложным матчем на турнире. За последние пять лет Медведев, пожалуй, самый стабильный игрок на US Open», — приводит слова Джоковича ATP.

Медведев и Джокович в третий раз сыграют в финале турнира Большого шлема. На US Open 2021 победил россиянин, а Джокович одержал победу на Australian Open.

Финал состоится 10 сентября.

Ранее Медведев высказался о поведении болельщиков в полуфинале US Open.

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