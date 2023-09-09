Джокович назвал Медведева самым стабильным теннисистом на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финала US Open с россиянином Даниилом Медведевым.

«Я ожидаю, что финал будет самым сложным матчем на турнире. За последние пять лет Медведев, пожалуй, самый стабильный игрок на US Open», — приводит слова Джоковича ATP.

Медведев и Джокович в третий раз сыграют в финале турнира Большого шлема. На US Open 2021 победил россиянин, а Джокович одержал победу на Australian Open.

Финал состоится 10 сентября.

Ранее Медведев высказался о поведении болельщиков в полуфинале US Open.