Экс-нападающий «Торпедо» Гершкович раскритиковал руководство клуба
«В «Торпедо» уже давно происходят вещи, далекие от футбола. Как можно было пригласить тренера, который толком никогда нигде не работал?
Жаль болельщиков... Такие традиции у «Торпедо», такая история! Кто и как управляет этим клубом?» — приводит слова Гершковича «Спорт-Экспресс».
Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.
Ранее главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет назвал цели команды.