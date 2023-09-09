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Экс-нападающий «Торпедо» Гершкович раскритиковал руководство клуба

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Бывший нападающий «Торпедо» Михаил Гершкович раскритиковал руководство московского клуба.

«В «Торпедо» уже давно происходят вещи, далекие от футбола. Как можно было пригласить тренера, который толком никогда нигде не работал?

Жаль болельщиков... Такие традиции у «Торпедо», такая история! Кто и как управляет этим клубом?» — приводит слова Гершковича «Спорт-Экспресс».

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.

Ранее главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет назвал цели команды.

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