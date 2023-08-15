Узнать больше

Клотет: цель «Торпедо» — построить фундамент, чтобы выйти в РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет назвал цели команды.
Клотет: цель «Торпедо» — построить фундамент, чтобы выйти в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Цель — построить фундамент, чтобы выйти в РПЛ и надолго там задержаться. Быть стабильным и успешным клубом», — приводит слова Клотета Sport24.

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура чемпионата России сезона-2022/23 с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее Клотет оценил уровень российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить