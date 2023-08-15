Клотет: цель «Торпедо» — построить фундамент, чтобы выйти в РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет назвал цели команды.

«Цель — построить фундамент, чтобы выйти в РПЛ и надолго там задержаться. Быть стабильным и успешным клубом», — приводит слова Клотета Sport24.

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура чемпионата России сезона-2022/23 с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее Клотет оценил уровень российского футбола.