Клотет: цель «Торпедо» — построить фундамент, чтобы выйти в РПЛ
- РИА Новости
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«Цель — построить фундамент, чтобы выйти в РПЛ и надолго там задержаться. Быть стабильным и успешным клубом», — приводит слова Клотета Sport24.
«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура чемпионата России сезона-2022/23 с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.
На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.
Ранее Клотет оценил уровень российского футбола.