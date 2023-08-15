Испанский тренер «Торпедо» Клотет заявил, что в России хороший уровень футбола

Главный тренер московского «Торпедо» Пеп Клотет оценил уровень российского футбола.

«В России хороший уровень футбола. Я знал некоторых игроков из РПЛ — Бальде, Мозеса, Малкома, Рейну, Соболева, ну и, конечно, топового вратаря Акинфеева. Ещё знаю россиян, которые играют в Италии: Миранчука и Черышева», — цитирует Клотета Sport24.

Он также отметил, что его ожидания от уровня футбола в России совпали с реальностью.

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура чемпионата России сезона-2022/23 с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

Ранее Клотет рассказал, почему выступил за уход Юрия Журавлёва, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина из команды.