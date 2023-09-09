Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони отрицает все обвинения в насилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони отрицает все обвинения в агрессивном поведении.

«Я на 100% уверен, что никогда не бил женщин. Я подтвержу это доказательствами. Люди увидят правду. Я никогда не нападал и никогда не буду нападать.

Я уверен, что никогда не совершал физического насилия. Больше всего я хочу показать людям, что я тот, кто я есть», — приводит слова Антони ESPN.

Напомним, что бывшая девушка бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023-го. Она подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.

Ранее сообщалось, что ещё две девушки обвинили Антони в агрессивном поведении.