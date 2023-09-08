«Спартак» на своём льду уступил «Адмиралу» в матче КХЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу коллектива с Дальнего Востока.
В составе победителей шайбы забросили Джованни Фьоре (1-я минута), Данил Файзуллин (6-я), Даниил Гутик (12-я, 35-я), Павел Шэн (53-я), Павел Варфоломеев (60-я). У проигравших отличились Николай Голдобин (8-я), Шейн Принс (14-я).
«Спартак» (четыре очка) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» (три) располагается на восьмой позиции на Востоке.
В другом матче нижегородское «Торпедо» переиграло минское «Динамо» (6:4).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил СКА в матче КХЛ.