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«Спартак» на своём льду уступил «Адмиралу» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» на своём льду потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» на своём льду уступил «Адмиралу» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу коллектива с Дальнего Востока.

В составе победителей шайбы забросили Джованни Фьоре (1-я минута), Данил Файзуллин (6-я), Даниил Гутик (12-я, 35-я), Павел Шэн (53-я), Павел Варфоломеев (60-я). У проигравших отличились Николай Голдобин (8-я), Шейн Принс (14-я).

«Спартак» (четыре очка) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» (три) располагается на восьмой позиции на Востоке.

В другом матче нижегородское «Торпедо» переиграло минское «Динамо» (6:4).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил СКА в матче КХЛ.

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