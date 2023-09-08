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ЦСКА с Федотовым разгромил «Нефтехимик» в игре КХЛ

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Московский ЦСКА в гостях нанёс разгромное поражение «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА с Федотовым разгромил «Нефтехимик» в игре КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу армейцев.

У победителей шайбы забросили Виталий Абрамов (5-я минута), Даррен Диц (27-я), Семён Панкратов (40-я), Тахир Мингачёв (40-я), Максим Мамин (47-я). У проигравших отличился Рафаэль Бикмуллин (58-я).

ЦСКА набрал четыре очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (одно) располагается на 11-м месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что вратарь Иван Федотов сыграет за ЦСКА в матче КХЛ с «Нефтехимиком».

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