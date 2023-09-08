Федотов сыграет за ЦСКА в матче с «Нефтехимиком»

Вратарь Иван Федотов сыграет за ЦСКА в матче КХЛ с «Нефтехимиком».

Хоккеист пропустил последние две игры с «Адмиралом» и «Металлургом».

Матч «Нефтехимик» — ЦСКА начнётся в 19:00 мск.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Ранее сообщалось, что Люк Тардиф высказался о разбирательстве вокруг дела Федотова.