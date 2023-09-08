Федотов сыграет за ЦСКА в матче с «Нефтехимиком»
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- © Daniel Felipe Kutepov
Хоккеист пропустил последние две игры с «Адмиралом» и «Металлургом».
Матч «Нефтехимик» — ЦСКА начнётся в 19:00 мск.
27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.
Ранее сообщалось, что Люк Тардиф высказался о разбирательстве вокруг дела Федотова.