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На Украине спортивные федерации лишат статуса национальных за солидарность с россиянами

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Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что украинские спортивные федерации лишат статуса национальных за проявление солидарности с россиянами.
На Украине спортивные федерации лишат статуса национальных за солидарность с россиянами
  • Gettyimages.ru
  • © Evgenij84

«Спортивная федерация может быть лишена статуса национальной при совершении спортсменами, тренерами, другими членами спортивной федерации действий, подрывающих авторитет Украины в мировом спортивном движении», — написал Мельничук.

В августе премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что «сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств». Он отметил, что в случае допуска России или Белоруссии к Играм все эти страны бойкотируют турнир.

Ранее офис президента Украины выступил против участия россиян в Олимпиаде в Париже.

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