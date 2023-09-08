На Украине спортивные федерации лишат статуса национальных за солидарность с россиянами

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что украинские спортивные федерации лишат статуса национальных за проявление солидарности с россиянами.

«Спортивная федерация может быть лишена статуса национальной при совершении спортсменами, тренерами, другими членами спортивной федерации действий, подрывающих авторитет Украины в мировом спортивном движении», — написал Мельничук.

В августе премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что «сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств». Он отметил, что в случае допуска России или Белоруссии к Играм все эти страны бойкотируют турнир.

Ранее офис президента Украины выступил против участия россиян в Олимпиаде в Париже.