Узнать больше

В РФС сообщили, что оборудование для определения офсайдных линий ввозится в Россию

Короткая ссылка
Генсек РФС Максим Митрофанов сообщил, что оборудование для определения офсайдных линий ввозится в Россию.
В РФС сообщили, что оборудование для определения офсайдных линий ввозится в Россию
  • РИА Новости

«Когда офсайдные линии появятся в РПЛ? Компания получила согласование с ФИФА. Сейчас в страну ввозится нужное оборудование», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

21 июня стало известно, что китайская компания завершила процесс сертификации системы офсайдных линий.

По информации СМИ, в новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе будет использована для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR). 

Ранее Митрофанов объяснил, почему матчи сборной России с Египтом и Катаром не будут учитываться в рейтинге ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить