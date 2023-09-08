В РФС сообщили, что оборудование для определения офсайдных линий ввозится в Россию

Генсек РФС Максим Митрофанов сообщил, что оборудование для определения офсайдных линий ввозится в Россию.

«Когда офсайдные линии появятся в РПЛ? Компания получила согласование с ФИФА. Сейчас в страну ввозится нужное оборудование», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

21 июня стало известно, что китайская компания завершила процесс сертификации системы офсайдных линий.

По информации СМИ, в новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе будет использована для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Ранее Митрофанов объяснил, почему матчи сборной России с Египтом и Катаром не будут учитываться в рейтинге ФИФА.