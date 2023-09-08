Кокорин: в «Фиорентине» говорили, что я им нужен, а играть не давали

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о ситуации касательно своего игрового времени в «Фиорентине».

«В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошёл позитив. За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация… Но теперь это дело прошлое», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

5 сентября стало известно о возвращении российского футболиста в «Арис».

В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за кипрский клуб на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Кокорин приступит к тренировкам с «Арисом» 8 сентября.