Кокорин приступит к тренировкам с «Арисом» 8 сентября
- РИА Новости
«Пока ещё Кокорин не прилетел на Кипр. По-моему, он должен быть завтра. 8 сентября он уже будет тренироваться с командой», — цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».
5 сентября стало известно о возвращении футболиста в «Арис».
В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за кипрский клуб на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что в «Фиорентине» двумя словами попрощались с Кокориным.