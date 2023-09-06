Кокорин приступит к тренировкам с «Арисом» 8 сентября

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, когда российский нападающий Александр Кокорин приступит к тренировкам с командой.

«Пока ещё Кокорин не прилетел на Кипр. По-моему, он должен быть завтра. 8 сентября он уже будет тренироваться с командой», — цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

5 сентября стало известно о возвращении футболиста в «Арис».

В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за кипрский клуб на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что в «Фиорентине» двумя словами попрощались с Кокориным.