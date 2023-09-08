Воспитанник ПСЖ Кутателадзе: «Пари НН» — отличный вариант для развития моей карьеры

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Николоз Кутателадзе рассказал, что переход в «Пари НН» является отличным вариантом для продолжения карьеры.

«Почему принял решение продолжить карьеру в России? Появилась такая возможность. В нижегородском клубе мной заинтересовались, позвонили отцу. И мы с ним решили, что «Пари НН» — отличный вариант для развития моей карьеры, для моего роста как футболиста», — приводит слова Кутателадзе пресс-служба «Пари НН».

22-летний грузин выступал в академиях «Лилля» и ПСЖ. В сезоне-2022/23 футболист выступал за «Родез», за который провёл семь матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Кутателадзе подписал с нижегородским клубом трёхлетнее трудовое соглашение.

В России он играл за «Спартак-М» и «Спартак-2». На его счету 66 матчей, 17 голов и восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может подписать форварда «Пари НН» Сулейманова.