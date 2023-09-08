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Агент: когда Кварацхелия будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим эти варианты

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Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал, когда его клиент может перейти в ведущие клубы Ла лиги.
Агент: когда Кварацхелия будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим эти варианты
  • AFP
  • © FILIPPO MONTEFORTE

«Я ещё раз повторюсь: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи». Завтра, когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим эти варианты», — приводит слова Джугели Calcio Napoli 24.

В прошедшем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия может перейти из «Наполи» в «Арсенал».

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