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Ярошик считает, что у «Оренбурга» не было позорной игры

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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик оценил результаты оренбургской команды в РПЛ.
Ярошик считает, что у «Оренбурга» не было позорной игры
  • РИА Новости

«За несколько туров невозможно показать себя. Я хотел играть в атаку, быть на мяче. Но мы очень много пропускали и не забивали — в отличие от прошлого сезона. У нас не было позорной игры. Но в футболе никто не хочет ждать», — цитирует Ярошика «Спорт-Экспресс».

22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика. 

Под руководством наставника «Оренбург» провёл семь матчей, в которых потерпел пять поражений, одержал одну победу и была одна ничья.

Ранее «Оренбург» обыграл «Сочи» в 7-м туре и одержал первую победу в РПЛ в сезоне-2023/24.

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