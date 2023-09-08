Metaratings: «Факел» договорился с Ташуевым о контракте до конца сезона
Как сообщает Metaratings.ru, «Факел» и Ташуев договорились о контракте до конца сезона с опцией продления.
15 августа «Ахмат» сообщил об уходе Ташуева. Клуб и специалист расторгли контракт по согласию сторон.
5 сентября стало известно, что Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».
«Факел» под руководством Евсеева одержал семь побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.
Ранее сообщалось, что Евсеев не ожидал отставки из «Факела».