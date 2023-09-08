Узнать больше

Metaratings: «Факел» договорился с Ташуевым о контракте до конца сезона

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев может возглавить «Факел».

Как сообщает Metaratings.ru, «Факел» и Ташуев договорились о контракте до конца сезона с опцией продления.

15 августа «Ахмат» сообщил об уходе Ташуева. Клуб и специалист расторгли контракт по согласию сторон.

5 сентября стало известно, что Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».

«Факел» под руководством Евсеева одержал семь побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

Ранее сообщалось, что Евсеев не ожидал отставки из «Факела».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить