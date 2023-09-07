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ЦСКА выиграл спор в CAS по делу о трансфере Влашича

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В пресс-службе ЦСКА сообщили, что выиграли спор в спортивном арбитражном суде (CAS) у агентской компании Olea Sports Capital по делу о трансфере Николы Влашича в «Вест Хэм».
ЦСКА выиграл спор в CAS по делу о трансфере Влашича
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участие в организации трансфера Влашича», — говорится в заявлении.

В 2022 году палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг. Компания хотела взыскать с клуба порядка $1,5 млн.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года.

Ранее ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА €17,4 млн за переход Влашича.

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