ЦСКА выиграл спор в CAS по делу о трансфере Влашича
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«Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участие в организации трансфера Влашича», — говорится в заявлении.
В 2022 году палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг. Компания хотела взыскать с клуба порядка $1,5 млн.
Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года.
Ранее ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА €17,4 млн за переход Влашича.