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ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА €17,4 млн за переход Влашича

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В Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердили, что английский «Вест Хэм» должен будет выплатить московскому ЦСКА задолженность по трансферу полузащитника Николы Влашича.
ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА €17,4 млн за переход Влашича
  • Gettyimages.ru

Лондонский клуб должен армейской команде €17,43 млн за покупку хорватского хавбека, сообщает пресс-служба ФИФА.

Уточняется, что если «Вест Хэм» не выполнит свои обязательства до 31 июля, то английскому клубу запретят регистрировать новых футболистов, а сумма долга возрастёт до €25,65 млн.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В настоящий момент игрок защищает цвета «Торино».

Ранее Евгений Гинер высказался о ситуации с трансфером хорватского полузащитника Влашича из армейского клуба в «Вест Хэм».

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