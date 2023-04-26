Гинер считает, что «Вест Хэм» найдёт возможность не платить ЦСКА за трансфер Влашича

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о ситуации с трансфером хорватского полузащитника Николы Влашича из армейского клуба в «Вест Хэм».

«Пришёл ответ от «Вест Хэма». Их государственный банк запрещает им платить. В ФИФА они проиграли. Если у них есть возможность не платить, они будут её использовать», — заявил Гинер журналистам.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В настоящий момент игрок защищает цвета «Торино».

Ранее ЦСКА обратился в ФИФА по ситуации с невыплатами «Вест Хэма» за трансфер Влашича.