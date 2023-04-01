В ЦСКА заявили, что клуб обратился в ФИФА по ситуации с невыплатами «Вест Хэма» за трансфер Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с выплатами за трансфер полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм».

«Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали «Вест Хэму», но теперь это уже юрисдикция палаты ФИФА», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что вердикт будет вынесен в течение месяца. По его словам, долг составляет порядка €18 млн.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В настоящий момент игрок защищает цвета «Торино».

Ранее сообщалось, что ЦСКА обратился в ФИФА за выплатой из-за участия Влашича в чемпионате мира в Катаре.