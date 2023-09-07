О'Мэлли заявил, что проиграл Вере специально

Американский боец Шон О'Мэлли заявил, что специально проиграл эквадорцу Марлону Вере на турнире UFC.

«Я не был в нокауте в том бою. Я намеренно проиграл этот бой, просто чтобы выйти и нокаутировать Стерлинга. Реванш с Верой станет моим самым большим боем», — приводит слова О'Мэлли mmafighting.

В главном поединке турнира UFC 292 в Бостоне О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом. О'Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. У него в активе 17 побед. Единственное поражение боец потерпел от Веры.

Ранее О'Мэлли заявил, что травмировался за шесть недель до боя со Стерлингом.