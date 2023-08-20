О'Мэлли заявил, что травмировался за шесть недель до боя со Стерлингом
- Gettyimages.ru
«Я не боролся шесть недель. У меня было мышечное растяжение, и я не мог бороться шесть недель и не мог спарринговать. Я должен был выступать в главном бою в Бостоне, поэтому отказываться было нельзя», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции.
В главном поединке турнира UFC 292 в Бостоне О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом. О'Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. У него в активе 17 побед и одно поражение.
Для Стерлинга это четвёртое поражение.
Ранее Стерлинг выразил надежду на реванш с Шоном О'Мэлли.