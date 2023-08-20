О'Мэлли заявил, что травмировался за шесть недель до боя со Стерлингом

Американский боец Шон О'Мэлли рассказал, что получил травму за шесть недель до боя с соотечественником Алджамейном Стерлингом.

«Я не боролся шесть недель. У меня было мышечное растяжение, и я не мог бороться шесть недель и не мог спарринговать. Я должен был выступать в главном бою в Бостоне, поэтому отказываться было нельзя», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции.

В главном поединке турнира UFC 292 в Бостоне О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом. О'Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. У него в активе 17 побед и одно поражение.

Для Стерлинга это четвёртое поражение.

Ранее Стерлинг выразил надежду на реванш с Шоном О'Мэлли.