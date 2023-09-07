Захарова — о возможном отстранении ПКР: иначе как извращением назвать нельзя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о том, что Международный паралимпийский комитет (IPC) может приостановить членство России в организации.

«То, что англосаксы и остальные натовцы сделали с олимпийским движением, иначе как извращением назвать нельзя. Сначала начали вводить неспортивные правила и требования. Потом заменять регламенты и уровни сложности под себя. Затем политизировали», — приводит слова Захаровой «Спорт-Экспресс».

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета пройдёт с 27 по 29 сентября в Бахрейне. На встрече также рассмотрят вопрос об участии российских спортсменов в Паралимпиаде в Париже.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее Рожков объяснил свои слова о том, что IPC готовится навсегда приостановить членство России в организации.