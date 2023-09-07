Политик Дюпон-Эньян осудил запрет на российский флаг на Олимпиаде в Париже
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«Я полностью не согласен. Олимпийские игры — это собрание государств, не зависящее от ситуации», — приводит слова политика LCI.
Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.
МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее Макрон выступил против российского флага на Олимпиаде в Париже.